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8:47   10 Сентября 2019
Россия

Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам

Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии за пособничество террористам. Как сообщили в ФСБ, он оказывал помощь террористам, воевавшим в Сирии. 

Известно, что житель Томской области оказывал поддержку представителям террористических группировок, которые воевали на территории САР. представители УФСБ смогли доказать факты финансирования этих организаций со стороны россиянина. Кроме того, мужчина общался с местными студентами и склонял их к тому, чтобы покинуть территорию России и отправиться воевать в Сирию на стороне террористов. 

В результате суд признал жителя Томской области виновным, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, мужчина не стал его обжаловать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #криминал #пособничество терроризму

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