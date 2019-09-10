Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам

Жителя Томской области приговорили к десяти годам колонии за пособничество террористам. Как сообщили в ФСБ, он оказывал помощь террористам, воевавшим в Сирии.

Известно, что житель Томской области оказывал поддержку представителям террористических группировок, которые воевали на территории САР. представители УФСБ смогли доказать факты финансирования этих организаций со стороны россиянина. Кроме того, мужчина общался с местными студентами и склонял их к тому, чтобы покинуть территорию России и отправиться воевать в Сирию на стороне террористов.

В результате суд признал жителя Томской области виновным, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, мужчина не стал его обжаловать.