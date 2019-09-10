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8:26   10 Сентября 2019
Россия

Четыре человека погибли в аварии под Курганом

Четыре человека погибли в аварии под Курганом

Четыре человека погибли в аварии под Курганом, авария случилась утром во вторник, 10 сентября, на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган».

Как сообщает ГИБДД, на трассе произошло ДТП с автомобилями Mazda и «Газель». За рулем находились 34-летний и 56-летний жители города Шадринска Курганской области. Удар был такой силы, что на месте столкновения погибли оба водителя, а также двое пассажиров иномарки.

Сейчас на месте работают следователи и представители Госавтоинспекции, выясняется причина аварии. В соцсетях пишут, что один из водителей мог уснуть за рулем. Точную причину назовут полицейские после проверки. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #курган

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