Четыре человека погибли в аварии под Курганом, авария случилась утром во вторник, 10 сентября, на трассе «Екатеринбург — Шадринск — Курган».

Как сообщает ГИБДД, на трассе произошло ДТП с автомобилями Mazda и «Газель». За рулем находились 34-летний и 56-летний жители города Шадринска Курганской области. Удар был такой силы, что на месте столкновения погибли оба водителя, а также двое пассажиров иномарки.

Сейчас на месте работают следователи и представители Госавтоинспекции, выясняется причина аварии. В соцсетях пишут, что один из водителей мог уснуть за рулем. Точную причину назовут полицейские после проверки.