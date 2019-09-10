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8:13   10 Сентября 2019
Россия

Около трети россиян работают во время отпуска, сообщает Роструд

Около трети россиян работают во время отпуска, сообщает Роструд

Около трети россиян работают во время отпуска, такие данные показал опрос портала Роструда, в котором поучаствовали пять тысяч человек.

Так, 29 процентов респондентов заявили, что во время отпуска постоянно отвечают на запросы, связанные с выполнением его непосредственных обязанностей, а также проверяют пришедшие электронные письма. 49 процентов опрошенных заявили, что решают во время отдыха только те дела, которые являются неотложными. А вот 22 процента респондентов рассказали, что на время отпуска полностью забывают обо всем, не отвечают на звонки и письма и погружаются в отдых с головой. 

Также 23 процента опрошенных рассказали, что во время отпуска подыскивают новую работу, а 27 процентов поделились, что когда-то уже так поступали. Остальные 50 процентов заявили, что вообще стараются забыть о работе на время отдыха. 

Кроме того, 53 процента россиян рассказали, что для того, чтобы хорошенько отдохнуть и окунуться в работу с новыми силами после отдыха, для отпуска им необходимо не менее двух недель. 34 процента заявили, что двух недель им вполне хватает, а шесть процентов опрошенных говорят, что успевают отдохнуть и за семь дней. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #отпуск #общество #работа

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