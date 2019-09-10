Около трети россиян работают во время отпуска, сообщает Роструд

Около трети россиян работают во время отпуска, такие данные показал опрос портала Роструда, в котором поучаствовали пять тысяч человек.

Так, 29 процентов респондентов заявили, что во время отпуска постоянно отвечают на запросы, связанные с выполнением его непосредственных обязанностей, а также проверяют пришедшие электронные письма. 49 процентов опрошенных заявили, что решают во время отдыха только те дела, которые являются неотложными. А вот 22 процента респондентов рассказали, что на время отпуска полностью забывают обо всем, не отвечают на звонки и письма и погружаются в отдых с головой.

Также 23 процента опрошенных рассказали, что во время отпуска подыскивают новую работу, а 27 процентов поделились, что когда-то уже так поступали. Остальные 50 процентов заявили, что вообще стараются забыть о работе на время отдыха.

Кроме того, 53 процента россиян рассказали, что для того, чтобы хорошенько отдохнуть и окунуться в работу с новыми силами после отдыха, для отпуска им необходимо не менее двух недель. 34 процента заявили, что двух недель им вполне хватает, а шесть процентов опрошенных говорят, что успевают отдохнуть и за семь дней.