Цены на авиабилеты с начала года увеличилась на 24 процента, пишут СМИ

Стоимость авиабилетов в эконом-классе возросла на 24,1 процента в период с января по август текущего года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата.

Газета сообщает, что авиаперелеты стали сильнее всего дорожать после мирового кризиса, который случился в 2008 году. Тогда цены выросли на столько же - на 24,1 процента.

Также зафиксировано увеличение средней стоимости билетов в эконом-классе на 18,3 процента по сравнению с минувшим годом. В прошлые годы цены колебались от двух до 19 процентов.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на полях ВЭФ-2019 во Владивостоке заявлял, что министерство в сентябре готовит новый комплекс мероприятий, направленных на снижение стоимости авиаперелетов.

Четвертого сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на то, что рост стоимости авиабилетов в авиаотрасли России опережает инфляцию.