Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

 Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам

Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

 Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе
Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

Валерий Лимаренко официально назван победителем губернаторских выборов на Сахалине

 Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам

Житель Томской области получил десять лет колонии за пособничество террористам
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

 Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе
8:45   10 Сентября 2019
Политика

Иркутский коммунист стал депутатом с помощью жребия

Иркутский коммунист стал депутатом с помощью жребия

Впервые в истории Иркутска жребий определил судьбу депутатского мандата. Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семенов от «Справедливой России» тянули в избиркоме запечатанные конверты, в одном из которых лежал пустой лист, в другом - со словами «избран депутатом».

Последний достался коммунисту, тянувшему жребий первым. Эсеру лишь оставалось поздравить соперника с победой на выборах. 

«Увы. Не в этот раз», - извинился за превратности судьбы перед сторонниками на странице в Facebook Семенов и поблагодарил их за поддержку.

Тянуть жребий за место депутата в гордуме Иркутска кандидатам по 17 одномандатному округу пришлось из-за избирателей. Перевалова и Семенова в единый день голосования поддержало одинаковое число пришедших на избирательные участки — по 797. На этот случай устав Иркутска подразумевает жеребьевку, а не второй тур. 

По итогам КПРФ, с учетом жеребьевки,  взяла восемь мандатов в гордуме Иркутска. У «Единой России» — 13 мест. Также в городской парламент прошли семеро самовыдвиженцев, трое представителей «Гражданской платформы», один эсер, один ЛДПР-овец и один представитель КПСС. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Антон Долохов
#кпрф #выборы #иркутск #справедливая россия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...