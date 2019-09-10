Иркутский коммунист стал депутатом с помощью жребия

Впервые в истории Иркутска жребий определил судьбу депутатского мандата. Александр Перевалов от КПРФ и Евгений Семенов от «Справедливой России» тянули в избиркоме запечатанные конверты, в одном из которых лежал пустой лист, в другом - со словами «избран депутатом».

Последний достался коммунисту, тянувшему жребий первым. Эсеру лишь оставалось поздравить соперника с победой на выборах.

«Увы. Не в этот раз», - извинился за превратности судьбы перед сторонниками на странице в Facebook Семенов и поблагодарил их за поддержку.

Тянуть жребий за место депутата в гордуме Иркутска кандидатам по 17 одномандатному округу пришлось из-за избирателей. Перевалова и Семенова в единый день голосования поддержало одинаковое число пришедших на избирательные участки — по 797. На этот случай устав Иркутска подразумевает жеребьевку, а не второй тур.

По итогам КПРФ, с учетом жеребьевки, взяла восемь мандатов в гордуме Иркутска. У «Единой России» — 13 мест. Также в городской парламент прошли семеро самовыдвиженцев, трое представителей «Гражданской платформы», один эсер, один ЛДПР-овец и один представитель КПСС.