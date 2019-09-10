Украинская община в Крыму пригласила западных дипломатов на полуостров

Глава общины украинцев Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию ЕС и США не признавать итоги выборов на полуострове и пригласила дипломатов из стран Запада посетить регион. Об этом сообщают РИА «Новости».

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в единый день голосования в воскресенья. Глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы были максимально открытыми, соответствовали всем стандартам демократии, а также были конкурентными и легитимными. В свою очередь США и ЕС заявили о непризнании итогов выборов.

Гридчина отметила, что такая позиция вызывает недоумение, поскольку наблюдателей из западных стран на выборах не было. По ее словам, если бы они присутствовали, то убедились бы, что избирательный процесс проходит более демократично и честно, чем в странах Запада.

Глава украинской общины Крыма подчеркнула, что крымчане готовы признать честность тех выборов, на которых смогут присутствовать. По ее словам, личное присутствие позволит оценить демократичность и прозрачность, в частности, выборов президента США.