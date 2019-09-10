Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»
Нежелание ЕС признать выборы в Крыму демонстрирует тупиковое мышление, неспособность к здравомыслию в отношении самоопределения народов и неуважение к принципам демократии, сказал вице-премьер республики, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.
Выборы в парламент и местные советы Республики Крым состоялись 8 сентября в единый день голосования. На следующий день Евросоюз опубликовал заявление о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе, напомнив, что продолжает считать полуостров украинским.
Мурадов добавил, что эта позиция не прибавляет ничего позитивного к восстановлению конструктивного взаимодействия с РФ, к чему призывают народы европейских стран.
Он отметил, что заявление не удивило население Крыма, так как полностью повторяет прежнее, ничего не значащее в реальности, не признающее право граждан демократическим путем выбирать свою судьбу.
«Руководство нашей страны неоднократно заявляло, что вопрос Крыма решен окончательно и никакие заявления евробюрократии ничего в этом плане изменить не могут и влияние на выбор крымчан не окажут», — подытожил вице-премьер.