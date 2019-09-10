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Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

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7:48   10 Сентября 2019
Весь мир

Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

Вице-премьер Крыма назвал непризнание Евросоюзом выборов в регионе «тупиковым мышлением»

Нежелание ЕС признать выборы в Крыму демонстрирует тупиковое мышление, неспособность к здравомыслию в отношении самоопределения народов и неуважение к принципам демократии, сказал вице-премьер республики, постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Выборы в парламент и местные советы Республики Крым состоялись 8 сентября в единый день голосования. На следующий день Евросоюз опубликовал заявление о непризнании местных выборов в Крыму и Севастополе, напомнив, что продолжает считать полуостров украинским.

Мурадов добавил, что эта позиция не прибавляет ничего позитивного к восстановлению конструктивного взаимодействия с РФ, к чему призывают народы европейских стран.

Он отметил, что заявление не удивило население Крыма, так как полностью повторяет прежнее, ничего не значащее в реальности, не признающее право граждан демократическим путем выбирать свою судьбу.

«Руководство нашей страны неоднократно заявляло, что вопрос Крыма решен окончательно и никакие заявления евробюрократии ничего в этом плане изменить не могут и влияние на выбор крымчан не окажут», — подытожил вице-премьер.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #евросоюз #крым #выборы

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