Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года, пишут СМИ

Чистый государственный долг России впервые за пять лет демонстрирует отрицательные показатели. Об этом пишет РБК, ссылаясь на анализ данных Минфина РФ и ЦБ.

Отмечается, что показатели первые достигли отрицательных значений впервые после введения санкций против РФ и падения стоимости нефти в 2014 году.

Издание отмечает, что в текущем году госдолг в широком смысле (внутренний и внешний долг регионов, муниципальных образований, федерального правительства) уменьшился по сравнению с ликвидными активами госфондов, регионов и федерального правительства. Это связано с рекордным количеством резевов, покрывших госдолг.

Россия при необходимости может покрыть все долги за счет госдепозитов ЦБ РФ и коммерческих банков, не прибегая к средствам из других источников.

В середине августа стало известно, что профицит бюджетов регионов РФ за первое полугодие текущего года вырос почти на треть.