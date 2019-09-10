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6:39   10 Сентября 2019
Россия

Лимаренко вступит в должность губернатора Сахалина 12 сентября

Лимаренко вступит в должность губернатора Сахалина 12 сентября

Победитель досрочных выборов главы Сахалинской области врио губернатора региона Валерий Лимаренко в четверг официально вступит в должность, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.

Отмечается, что инаугурация Лимаренко состоится 12 сентября, в 14:00 (04:00 мск) в большом зале Дома правительства Сахалина.

По предварительным результатам, врио губернатора Лимаренко набрал наибольшее число голосов на выборах избирателей главы региона - 56,15 процента голосов. Представитель КПРФ Алексей Корниенко набрал 24,21 процента, руководитель местного отделения ЛДПР Дмитрия Флеера - 7,64 процента, Дмитрий Зенкин («Коммунисты России») - 5,91 процента, Дмитрий Кочергин («Коммунистическая партия социальной справедливости») - 2,25 процента.

Явка на выборах губернатора Сахалина и Курильских островов составила 37,37 процента.

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Автор: Олег Королев
#выборы #сахалин #лимаренко

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