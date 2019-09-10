Военнослужащий ТОФ спас тонувшего в море мужчину

Матрос контрактной службы Тихоокеанского флота во время шторма спас утопающего в пригороде Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Восьмого сентября на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Илья Дулеба спас мужчину, который тонул в штормовом море. В свободное от службы время отдыхал в компании друзей. Он заметил, что в открытом море тонет человек, и, не дожидаясь приезда спасателей, поспешил на помощь ослабшему мужчине. Матрос вытащил пострадавшего на берег и оказал ему первую помощь.

Отмечается, что матрос имел соответствующую спецподготовку. За проявленное мужество при спасении погибавшего Дулеба будет поощрен командованием ТОФ.

В субботу и воскресенье из-за тайфуна «Линлин» синоптики объявили штормовое предупреждение для Приморского края. Порывы ветра достигали 37 метров в секунду.