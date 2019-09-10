Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Украинская община в Крыму пригласила западных дипломатов на полуостров

Украинская община в Крыму пригласила западных дипломатов на полуостров

 Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года, пишут СМИ

Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года, пишут СМИ
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

 США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
Украинская община в Крыму пригласила западных дипломатов на полуостров

Украинская община в Крыму пригласила западных дипломатов на полуостров

 Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года, пишут СМИ

Чистый госдолг РФ опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года, пишут СМИ
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе

 США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
6:12   10 Сентября 2019
Россия

Военнослужащий ТОФ спас тонувшего в море мужчину

Военнослужащий ТОФ спас тонувшего в море мужчину

Матрос контрактной службы Тихоокеанского флота во время шторма спас утопающего в пригороде Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба ТОФ.

Восьмого сентября на пляже Стеклянный военнослужащий отдельной бригады морской пехоты Илья Дулеба спас мужчину, который тонул в штормовом море. В свободное от службы время отдыхал в компании друзей. Он заметил, что в открытом море тонет человек, и, не дожидаясь приезда спасателей, поспешил на помощь ослабшему мужчине. Матрос вытащил пострадавшего на берег и оказал ему первую помощь.

Отмечается, что матрос имел соответствующую спецподготовку. За проявленное мужество при спасении погибавшего Дулеба будет поощрен командованием ТОФ.

В субботу и воскресенье из-за тайфуна «Линлин» синоптики объявили штормовое предупреждение для Приморского края. Порывы ветра достигали 37 метров в секунду.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#владивосток #тоф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...