Шуршеву почудилось, что в полиции подменили бюллетени МО «Екатерингофский»

Глава петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев попытался оправдать поражение на выборах в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» заявлением о том, что в полиции была якобы произведена подмена бюллетеней с голосами избирателей.

«На УИК 60, который утром прервал подсчет голосов и сейчас собрался заново, чтобы завершить подсчет, заменили бюллетени. Днем они хранились в полиции. Но теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками, которые идут подряд: плюсики, галочки, каракули и проч.», — написал Шуршев в своем Twitter.

Бюллетени, которые не признал Шуршев, по его оценке, стоили четырех мандатов петербургской команды блогера. В пересчете бюллетеней в «Екатерингофском» глава петербургского штаба Навального винит одного из лидирующих кандидатов по округу, умолчав, что на этом днем ранее настаивала член комиссии с правом решающего голоса из союзного ему «Яблока».

Проблемы со зрением у Шуршева не впервые. Перед выборами ему показалось, что его фотография на стенде избирательной комиссии отфотошоплена. Действующие депутаты от округа ему напомнили о цветопередаче при печати.

В день выборов Шуршев зачем-то заявил, что на него напали и облили зеленкой. Глава Горизбиркома Виктор Миненко назвал это фейком. Фейковыми оказались и бюллетени, которые следователи в день тишины изъяли в петербургском штабе Навального. Где их планировали использовать, Шуршев так и не объяснил. Не ответил Шуршев и на вопрос журналистов, как зовут его однополого партнера с видео, которое распространяется в сети.