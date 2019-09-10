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5:42   10 Сентября 2019
Россия

Новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Приморском крае

Новые очаги африканской чумы свиней выявлены в Приморском крае

Новые очаги вируса африканской чумы свиней выявлены в Красноармейском и Пограничном районах Приморского края, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Впервые чума АЧС была зафиксирована в Пограничном районе 1 июля, позже были зарегистрированы еще три очага в Пограничном и Надеждинском районах. Тридцатого августа карантин в Надеждинском районе был отменен.

Ветеринарная лаборатория ведомства подтвердила наличие вируса АЧС на территории личного подсобного хозяйства в селе Богуславец Красноармейского района. Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории от пятницы было подтверждено наличие вируса на территории хозяйства в селе Жариково Пограничного района.

Глава Пограничного района Олег Александров рассказал, что в связи с выявлением новых случаев карантин был продлен на месяц. Во всех населенных пунктах, где нашли вирус, свиньи были изъяты.  

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Автор: Олег Королев
#приморский край #чума свиней

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