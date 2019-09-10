Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за агрессии Колумбии на границе
Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что созывает Совет по нацбезопасности ввиду вероятности военной агрессии со стороны Колумбии.
Ранее он рассказал, что 10 сентября начинаются масштабные военные учения на границе с Колумбией. До 28 сентября в ходе этих учений необходимо привести в боевую готовность все системы вооружений.
Данное решение принято по итогам анализа данных стратегического командования армии о происходящем на границе с Колумбией. По словам Мадуро, Богота проявляет агрессию в отношении Венесуэлы, однако политика насилия Колумбии должна остаться в пределах Колумбии.