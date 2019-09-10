Командно-штабные и тактические учения проходят на Дальнем Востоке

Более 2,5 тысяч военных на Дальнем Востоке подняты по тревоге ночью в рамках командно-штабных и тактических учений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и Амурской области на штатной технике выходят на полигоны в назначенные районы для действий по предназначению. Отмечается, что во время скрытного выдвижения отрабатывается организация противовоздушной обороны, преодоление участков активного использования средств радиоэлектронной борьбы и отражения различных диверсий условного противника.

В учениях задействованы воинская часть радиационной, химической и биологической защиты, артилеррийские и мотострелковые соединения, а также соединение ПВО.

В июне главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. сообщил, что подразделения Сухопутных войск проведут в этом году шесть учений вместе с армиями других стран, причем одно из них пройдет на территории РФ.