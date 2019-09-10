Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья

Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он уточнил, что танки прибыли к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Их экипажи уже изучили теорию и практику работы с новой техникой и скоро начнут обкатку на полигоне.

Напомним, в прошлом году подразделение танков этой модели вошло в состав соединения морской пехоты на Камчатке, где Т-80БВ участвовали в маневрах, боевых стрельбах и продемонстрировали высокую эффективность.