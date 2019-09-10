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4:51   10 Сентября 2019
Россия

Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья

Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья

Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он уточнил, что танки прибыли к месту постоянной дислокации во Владивосток железной дорогой. Их экипажи уже изучили теорию и практику работы с новой техникой и скоро начнут обкатку на полигоне.

Напомним, в прошлом году подразделение танков этой модели вошло в состав соединения морской пехоты на Камчатке, где Т-80БВ участвовали в маневрах, боевых стрельбах и продемонстрировали высокую эффективность.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #танк #т-80бвм

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