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 США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
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 США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы
4:38   10 Сентября 2019
Весь мир

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

США выдадут жителям пострадавших от урагана Багамских островов визы

Вашингтон готов в экстренном порядке выдать визы для пострадавших от урагана «Дориан» граждан Багамских островов, которые хотят эвакуироваться в США. Об этом сообщает американское министерство внутренней безопасности.

Отмечается, что посольство США в Нассау открыто для экстренных визитов по поводу виз. Пограничные пункты готовятся к ситуации, в которой жители Багам попросят о временном переезде в США.

Уточняется, что США не отменяют визовый режим и от всех приезжающих будут требовать действующий паспорт и визу. Подчеркивается, что руководители погранпунктов по своему усмотрению будут рассматривать все экстренные обстоятельства в каждом конкретном случае на основании законов и норм.

МВБ США также рекомендовало координировать эвакуацию с Багамских островов с властями обеих стран. Министерство заявляет, что американский Красный крест и благотворительная организация Армия Спасения продолжат помогать жителям Багам, которые намерены временно перебраться в США.

Ураган «Дориан» обрушился 1 сентября на Багамские острова, нанеся сокрушительный ущерб. Жертвами стихийного бедствия стали 43 человека.

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Автор: Олег Королев
#сша #ураган #багамские острова

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