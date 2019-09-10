Представители КНР прибудут в США для торговых консультаций через две-три недели

Делегация КНР через две или три недели проведет в США консультации по торговым вопросам, рассказал американский лидер Дональд Трамп в понедельник, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, его речь транслировал телеканал C-Span.

«Мы будем говорить на следующей неделе, мы говорим сейчас, потом они собираются приехать в США через две или три недели», — объяснил Трамп.

Ранее, 6 сентября, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил в эфире телекомпании CNBC, что переговоры на уровне заместителей пройдут в Вашингтоне позднее в сентябре, на них определится повестка и ключевые направления для встречи главных должностных лиц в начале октября.