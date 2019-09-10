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Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

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4:38   10 Сентября 2019
Весь мир

Представители КНР прибудут в США для торговых консультаций через две-три недели

Представители КНР прибудут в США для торговых консультаций через две-три недели

Делегация КНР через две или три недели проведет в США консультации по торговым вопросам, рассказал американский лидер Дональд Трамп в понедельник, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, его речь транслировал телеканал C-Span.

«Мы будем говорить на следующей неделе, мы говорим сейчас, потом они собираются приехать в США через две или три недели», — объяснил Трамп.

Ранее, 6 сентября, глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил в эфире телекомпании CNBC, что переговоры на уровне заместителей пройдут в Вашингтоне позднее в сентябре, на них определится повестка и ключевые направления для встречи главных должностных лиц в начале октября.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #китай #трамп

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