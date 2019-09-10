Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора, сообщают СМИ

Министерство промышленности и торговли РФ направило в кабмин предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, ставка сбора может повыситься в среднем сегменте на 80 процентов, в легковом - на 110 процентов.

Источники издания отмечают, что повышение ставки сбора обосновывается стремлением сохранить нагрузку на импорт после снижения ввозных пошлин. Данная мера позволит сохранить препятствие для импорта на уровне тридцати процентов от стоимости ввозимой продукции - то есть, на уровне исходной ставки пошлин.

Расчеты Минпромторга должна оценить Федеральная таможенная служба. Также будет учтен рассчитываемый от мощности автомобиля фактор акциза, который также используется как барьер. Окончательное решение будет принято к декабрю.

Введенный семь лет назад утилизационный сбор платят представленные на российском рынке автопроизводители. Данная плата является гарантией, что машина по окончанию срока использования будет утилизирована.