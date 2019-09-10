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4:06   10 Сентября 2019
Россия

Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

Победа Александра Беглова на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге доказывает, что горожане широко поддерживают его, пишет Федеральное агентство новостей.

Беглов избрал правильную стратегию, на посту врио показав себя отличным хозяйственником, не бросающим слова на ветер. После победы он намерен продолжать развитие социальных объектов и транспортной инфраструктуры, в частности, метро. Он уже анонсировал план открытия в ближайшие пять лет семи станций метро.

О поддержке Беглова среди петербуржцев свидетельствуют их комментарии в соцсети «ВКонтакте». На своей страничке он поблагодарил петербуржцев за участие в выборах и получил в ответ много добрых слов.

«Мои поздравления! Вы — лучший губернатор,что когда-либо был в этом городе. Спасибо Вам!», «Поздравляем! За 10 месяцев в городе многое изменилось в лучшую сторону, ждем дальнейших перемен!», — пишут петербуржцы новому губернатору.

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

«Добрый день! Поздравляем Вас с победой на выборах! Мы очень рады, тому, что у нашего города теперь есть достойный хозяин! Удачи Вам в вашем благородном деле!!!», «Надеемся и верим Вам!!»

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

«Поздравляем, ждем новых кадровых решений и новых свершений в нашем городе!»

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

«Поздравляю с победой, верю что оправдаете наше доверие!», «Заслуженная победа, Александр Дмитриевич! Поздравляю!».

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

 

Петербург обрел достойного хозяина в лице Беглова, уверены горожане

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

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