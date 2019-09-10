Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

Победа Александра Беглова на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге доказывает, что горожане широко поддерживают его, пишет Федеральное агентство новостей.

Беглов избрал правильную стратегию, на посту врио показав себя отличным хозяйственником, не бросающим слова на ветер. После победы он намерен продолжать развитие социальных объектов и транспортной инфраструктуры, в частности, метро. Он уже анонсировал план открытия в ближайшие пять лет семи станций метро.

О поддержке Беглова среди петербуржцев свидетельствуют их комментарии в соцсети «ВКонтакте». На своей страничке он поблагодарил петербуржцев за участие в выборах и получил в ответ много добрых слов.

«Мои поздравления! Вы — лучший губернатор,что когда-либо был в этом городе. Спасибо Вам!», «Поздравляем! За 10 месяцев в городе многое изменилось в лучшую сторону, ждем дальнейших перемен!», — пишут петербуржцы новому губернатору.

«Добрый день! Поздравляем Вас с победой на выборах! Мы очень рады, тому, что у нашего города теперь есть достойный хозяин! Удачи Вам в вашем благородном деле!!!», «Надеемся и верим Вам!!»

«Поздравляем, ждем новых кадровых решений и новых свершений в нашем городе!»