Трамп отменил поездку в штат, пострадавший от урагана «Дориан»

Американский президент Дональд Трамп в последний момент отменил поездку в пострадавшие от урагана «Дориан» районы штата Северная Каролина. Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Подчеркивается, что Трамп не сможет объехать пострадавшие районы на автомобильном кортеже или облететь на вертолете, как ожидалось. При этом представитель администрации США не назвал причину изменения планов Трампа.

Сейчас в пострадавшем от урагана городе Хейвлок, который Трамп планировал посетить вместе с губернатором Северной Каролины Роем Купером, идут ливни и грозы.

Позже Трамп заявил журналистам, что он и губернатор собирались полететь на остров Эмералд, который серьезно пострадал от урагана. Однако, по его словам, полетные условия оказались очень опасными. Президент США заявил, что настаивал на полете, однако затем сотрудники переубедили его.