Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов

Парламент Великобритании повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов для решения проблем вокруг Brexit.

Изначально заявлявший о нежелании проводить выборы Джонсон в первый раз внес предложение об их проведении после того, как парламент поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.

Тогда представители оппозиции заявляли, что будут обсуждать выборы после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit, а также об условиях соглашения о выходе. Премьера это не устроило - он сразу объявил, что в ближайшее время вновь внесет предложение о выборах.

На данный момент ситуация вокруг Brexit находится в тупике. Британский парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его текущем виде, но при этом он настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается возобновлять переговоры и пересматривать данное соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок - 31 октября - с соглашением или без.