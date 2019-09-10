Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

 Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора, сообщают СМИ

Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора, сообщают СМИ
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Трамп отменил поездку в штат, пострадавший от урагана «Дориан»

Трамп отменил поездку в штат, пострадавший от урагана «Дориан»

 Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов

Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов
Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

Петербуржцы уверены, что Беглов будет достойным хозяином города

 Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора, сообщают СМИ

Минпромторг РФ предложил повысить ставку утилизационного сбора, сообщают СМИ
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Трамп отменил поездку в штат, пострадавший от урагана «Дориан»

Трамп отменил поездку в штат, пострадавший от урагана «Дориан»

 Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов

Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов
3:04   10 Сентября 2019
Весь мир

Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов

Британский парламент вновь отверг предложение Джонсона о проведении выборов

Парламент Великобритании повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о проведении внеочередных всеобщих выборов для решения проблем вокруг Brexit.

Изначально заявлявший о нежелании проводить выборы Джонсон в первый раз внес предложение об их проведении после того, как парламент поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения.

Тогда представители оппозиции заявляли, что будут обсуждать выборы после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit, а также об условиях соглашения о выходе. Премьера это не устроило - он сразу объявил, что в ближайшее время вновь внесет предложение о выборах.

На данный момент ситуация вокруг Brexit находится в тупике. Британский парламент выступает против соглашения с Евросоюзом в его текущем виде, но при этом он настроен категорически против Brexit без соглашения. ЕС отказывается возобновлять переговоры и пересматривать данное соглашение. Джонсон настаивает, что Британия покинет Евросоюз в срок - 31 октября - с соглашением или без.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#великобритания #brexit #борис джонсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...