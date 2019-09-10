Эксперт рассказал о первоочередных задачах Беглова по развитию Петербурга

Член российской ассоциации политических консультантов, учредитель АНО «Петербургский GR-клуб» Игорь Сопов заявил Федеральному агентству новостей, что Александр Беглов уверенно победил на выборах в Санкт-Петербурге, так как в качестве врио успел сделать много позитивного для города.

Сопов отметил, что у Беглова была внятная программа, которая была донесена до сведения горожан. В ней основной упор был сделан на социальные объекты — в первую очередь, школы, детсады, поликлиники и развитие транспортной инфраструктуры, особенно метрополитена.

Эксперт добавил, что Беглов намерен устранить разрыв с Москвой в вопросе развития метро.