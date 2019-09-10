Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Американские спасатели достали последнего члена экипажа из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна, сообщает Береговая охрана.

В минувшее воскресенье грузовое судно Golden Ray с 24 членами экипажа на борту завалилось на бок и загорелось. Два десятка человек были вовремя эвакуированы, оставшиеся заблокированными в трюме четырех человек достали из корабля в течение понедельника.

В Twitter ведомства отмечается, что береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа.

Подчеркивается, что сейчас работа спасателей на месте происшествия направлена только на защиту окружающей среды, восстановление движение и перемещение судна.