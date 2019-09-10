Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна
Американские спасатели достали последнего члена экипажа из трюма перевернувшегося у берегов США грузового судна, сообщает Береговая охрана.
В минувшее воскресенье грузовое судно Golden Ray с 24 членами экипажа на борту завалилось на бок и загорелось. Два десятка человек были вовремя эвакуированы, оставшиеся заблокированными в трюме четырех человек достали из корабля в течение понедельника.
В Twitter ведомства отмечается, что береговая охрана и отряды спасателей успешно извлекли последнего члена экипажа.
Подчеркивается, что сейчас работа спасателей на месте происшествия направлена только на защиту окружающей среды, восстановление движение и перемещение судна.
#BreakingNews Salvage crews have have made contact with crew members in the #GoldenRay. Conditions unknown. Extraction being planned. #HappeningNow pic.twitter.com/wPdKfgqBdN— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 9, 2019