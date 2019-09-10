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 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
2:39   10 Сентября 2019
Весь мир

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР передало посольству Украины в Вашингтоне картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» пера русского и советского художника Михаила Панина (1877–1963), которая считалась утраченной в годы Великой Отечественной войны.

«ФБР гордится тем, что сотрудничает с нашими партнерами, чтобы отметить эту важную репатриацию предмета искусства и возвращение картины украинскому посольству. ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру», — сообщается в пресс-релизе бюро.

Картина была похищена из Днепропетровского художественного музея в годы немецкой оккупации в 1941 году. Согласно информации на сайте Potomack Company, американские супруги Дэвид и Габби Трейси нашли произведение искусства в 1987 году в купленном ими доме в Коннектикуте. В 2017 году они решили выставить картину на аукцион и только тогда узнали ее происхождение.

Специалисты Potomack Company провели проверку и сообщили в ФБР, после чего картину сняли с аукциона.

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Автор: Мария Милкевич
#фбр #картина

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