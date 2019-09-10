Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Политолог, генеральный директор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев в интервью «НьюИнформ» рассказал, что не видит ошибок в работе победителя выборов губернатора Петербурга Александра Беглова.

По его словам, в предвыборной гонке сошлись кандидаты, которые не сомгли бы набрать более 15 процентов. Политолог отметил, что все десять месяцев своей работы на посту у врио губернатора Беглов именно действовал, показав себя отличным хозяйственником.

Деменьтев отметил, что явка горожан на выборах отображает действительность - явное нежелание приходить на выборы сторонников КПРФ, которые отели отдать свои голоса за Владимира Бортко. Политолог предположил, что именно снятие его кандидатуры могло повлиять на явку.

Также политолог назвал решение Беглова не запускать новые станции метро 5 сентября очень серьезным. По его мнению, это решение хозяйственника и человека, который отвечает за свои поступки.

Эксперт отметил конструктивный диалог Беглова с жителями Петербурга, который отвечает всем их ожиданиям.

После рассмотрения 99,26 процентов протоколов, Беглов одерживает победу на губернаторских выборах. Его кандидатуру поддержали 64,46 процента избирателей. Второе место досталось Надежде Тихоновой от «Справедливой России» (16,85 процента), третье - Михаилу Амосову от «Гражданской платформы» (16.01 процента).