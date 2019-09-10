Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
2:25   10 Сентября 2019
Россия

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Политолог, генеральный директор «Агентства Бизнес Новостей» Алексей Дементьев в интервью «НьюИнформ» рассказал, что не видит ошибок в работе победителя выборов губернатора Петербурга Александра Беглова.

По его словам, в предвыборной гонке сошлись кандидаты, которые не сомгли бы набрать более 15 процентов. Политолог отметил, что все десять месяцев своей работы на посту у врио губернатора Беглов именно действовал, показав себя отличным хозяйственником.

Деменьтев отметил, что явка горожан на выборах отображает действительность - явное нежелание приходить на выборы сторонников КПРФ, которые отели отдать свои голоса за Владимира Бортко. Политолог предположил, что именно снятие его кандидатуры могло повлиять на явку.

Также политолог назвал решение Беглова не запускать новые станции метро 5 сентября очень серьезным. По его мнению, это решение хозяйственника и человека, который отвечает за свои поступки.

Эксперт отметил конструктивный диалог Беглова с жителями Петербурга, который отвечает всем их ожиданиям.

После рассмотрения 99,26 процентов протоколов, Беглов одерживает победу на губернаторских выборах. Его кандидатуру поддержали 64,46 процента избирателей. Второе место досталось Надежде Тихоновой от «Справедливой России» (16,85 процента), третье - Михаилу Амосову от «Гражданской платформы» (16.01 процента).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#беглов #выборы губернатора петербурга

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...