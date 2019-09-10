Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг передал в правительство РФ предложение об увеличении ставки утилизационного сбора на автомобили с начала следующего года, пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, ставка может в среднем вырасти на 80 %, а в легковом сегменте — на 110 %.

Повышение ставки необходимо для сохранения нагрузки на ввоз автомобилей после снижения пошлин на импорт в сентябре. Так можно будет сохранить барьер для ввоза на уровне 30 % от стоимости импортируемой продукции, то есть на уровне изначальной ставки пошлин.

Собеседники «Ъ» отмечают, что расчеты Минпромторга оценят в Федеральной таможенной службе. Также, вероятно, учтут рассчитываемый от мощности машины фактор акциза, который тоже применяется как барьер для импорта. Источники издания предполагают, что окончательное решение будет принято к декабрю.