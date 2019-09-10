Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
2:17   10 Сентября 2019
Россия

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг передал в правительство РФ предложение об увеличении ставки утилизационного сбора на автомобили с начала следующего года, пишет «Коммерсантъ». По информации газеты, ставка может в среднем вырасти на 80 %, а в легковом сегменте — на 110 %.

Повышение ставки необходимо для сохранения нагрузки на ввоз автомобилей после снижения пошлин на импорт в сентябре. Так можно будет сохранить барьер для ввоза на уровне 30 % от стоимости импортируемой продукции, то есть на уровне изначальной ставки пошлин.

Собеседники «Ъ» отмечают, что расчеты Минпромторга оценят в Федеральной таможенной службе. Также, вероятно, учтут рассчитываемый от мощности машины фактор акциза, который тоже применяется как барьер для импорта. Источники издания предполагают, что окончательное решение будет принято к декабрю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #минпромторг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...