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2:07   10 Сентября 2019
Весь мир

Северная Корея снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

Северная Корея снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

Северная Корея во вторник вновь провела два пуска снарядов в сторону Японского моря, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что два пуска неопознанных снарядов были произведены из провинции Пхенан-Намдо.

Каких-либо сведений о выпущенных снарядах пока не поступало. Новые испытания Пхеньяна стали восьмыми по счету с 25 июля.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявил, что Пхеньян в конце сентября готов возобновить переговоры с Вашингтоном.

В июле исследовательский проект Beyond Parallel, спонсируемый правительством США, сообщил, что спутниковые фотографии свидетельствуют о разработке в КНДР новой подводной лодки, которая способна нести баллистические ракеты, а также о подготовке испытания данного типа оружия.

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Автор: Олег Королев
#кндр #пуски

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