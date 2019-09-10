Авиалесоохрана заявила о сокращении площади природных пожаров в Сибири

Работы по тушению лесных пожаров активно ведутся в России, за прошедшие сутки их площадь снизилась до 183 гектаров, передает федеральная Авиалесоохрана.

Сутки назад сообщалось, что в России тушили 14 природных пожаров на площади 490 гектаров.

Уточняется, что по данным на 00.00 по московскому времени 10.09.2019 в стране действовало восемь лесных пожаров. За минувшие сутки было потушено 30 пожаров на площади 299 гектаров.

Пожар с максимальной площадью фиксируется в Якутии (120 гектаров).

На территории Красноярского края и в одном районе Якутии объявлен режим ЧС.