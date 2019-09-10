Венесуэла начинает масштабные военные учения на границе с Колумбией

Венесуэла во вторник начинает 18-тидневные военные учения на приграничной Колумбии территории.

Ранее о масштабных учениях заявил глава государства Николас Мадуро. С 10 по 28 сентября должны быть приведены в готовность все системы вооружений.

Президент Венесуэлы заявил, что решение о мобилизации было принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на венесуэльско-колубийской границе. По словам Мадуро, Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы. Также он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в самой Колумбии, Венесуэла в ней не нуждается.

Массовые протесты против президента Мадуро начались в Венесуэле 21 января - после того, как он был приведен к присяге. Глава Нацассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным президентом. Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо. Сам Мадуро назвал главу парламента американской марионеткой. РФ, КНР, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.