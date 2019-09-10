«Оппозиции» не удалось сорвать выборы в Петербурге фейками и «каруселями»

Фейки про нарушения на выборах организовывали те, кто попытается скомпрометировать избирательный процесс, считает политтехнолог Сергей Наумов.

«Мы помним, как у нас любят выдавать одно за другое. История с первомайской демонстрацией, которую раздули, чтобы получить нужную картинку для западных СМИ, еще жива в памяти», — цитирует ФАН Наумова.

На первомайской демонстрации, как известно странным поведением отличился депутат ЗакСа Максим Резник. Он долго сидел на асфальте с взглядом в пустоту, затем вскочил и стал провоцировать полицию. А после пытался выдать себя пострадавшим, впрочем без особого успеха. Журналисты выяснили всю правду о его пагубных пристрастиях.

В день голосования, 8 сентября, Резник на выборах не скандалил, как и его коллега по ЗакСу Борис Вишневский, и экс-глава нежелательной организации в России «Открытой России» Андрей Пивоваров призывал к агитации против одного из кандидатов.

Вбросы же готовили его союзники по либеральному флангу. Так в день тишины следователи нашли в петербургском штабе Алексея Навального, возглавляемого Ольгой Гусевой, пачки поддельных бюллетеней. Со стороны партнеров медиа-ресурса опального олигарха Михаила Ходорковского карусель пытался устроить некий Красимир Врански, впрочем он обманул не избирательный процесс в итоге, а участников карусели.

Обмануть петербуржцев в интернете пытались с помощью фекйовых видео, а также записей с прошлых выборов в других регионах.

«Всю информацию, которая распространяется в Сети, нужно тщательно проверять», - считает Наумов.

И ее проверяли. На сообщения из прошлого на сайте «Голоса» пожаловались даже в ЦИКе. Элла Памфилова даже в шутку посоветовала иноагенту, которым является «Голос», аккуратнее фальсифицировать выборы и пригрозила опубликовать список лгунов.

«Когда умные люди поняли, что людям не хватает перчинки и что они верят во всякую ерунду, эти умные люди начали использовать соцсети для своих политических целей. Так появилась масса фейкоделов, которые очень активно себя ведут на просторах интернета. И пока наше общество очень доверчиво относится к информации в соцсетях, фейкоделы не остановятся», — считает главный редактор издания PolitRussia.com, эксперт по информационной безопасности Руслан Осташко.

Всего по итогам дня голосования нарушений на выборах губернатора Петербурга оказалось рекордно мало – шесть. Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков назвал губернаторские выборы в Петербурге близкими к идеальным.