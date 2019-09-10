Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

Эксперт назвал Беглова губернатором, готовым отвечать за Петербург

 Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года

Минпромторг предложил увеличить ставку утилизационного сбора с 2020 года
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

Спасатели освободили всех членов экипажа перевернувшегося у берегов США судна

 ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году

ФБР вручило украинским дипломатам картину, похищенную из СССР в 1941 году
1:37   10 Сентября 2019
Весь мир

Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении прав подданных эмирата

Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении прав подданных эмирата

Министерство иностранных дел Катара заявило, что Саудовская Аравия не соблюдает международное право и продолжает дискриминацию подданных эмирата спустя более двух с половиной лет кризиса в заливе и блокады Катара.

В МИД призвали Эр-Рияд сотрудничать с Кувейтом, который исполняет роль посредника в противостоянии между странами региона с целью снять блокаду, наложенную на Катар Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом.

Это произошло в июне 2017 года, когда Доху обвинили в поддержке терроризма и заморозили дипломатические отношения, введя транспортную блокаду. Катар объяснил поведение соседей своими экономическими успехами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#саудовская аравия #катар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...