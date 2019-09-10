Катар обвинил Саудовскую Аравию в нарушении прав подданных эмирата

Министерство иностранных дел Катара заявило, что Саудовская Аравия не соблюдает международное право и продолжает дискриминацию подданных эмирата спустя более двух с половиной лет кризиса в заливе и блокады Катара.

В МИД призвали Эр-Рияд сотрудничать с Кувейтом, который исполняет роль посредника в противостоянии между странами региона с целью снять блокаду, наложенную на Катар Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом.

Это произошло в июне 2017 года, когда Доху обвинили в поддержке терроризма и заморозили дипломатические отношения, введя транспортную блокаду. Катар объяснил поведение соседей своими экономическими успехами.