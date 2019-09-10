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1:29   10 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Открытие украинского рымка земли приведет к возобновлению крепостного права, заявила экс-депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко.

Политик отметила, что боится решения властей и того, что они будут продавать украинскую землю. Савченко заявила, что она еще не определилась, насколько радикально будет действовать, «защищая украинскую землю от своих и чужих врагов».

Бывший депутат заявила, что сначала необходимо узнать, сколько на территории Украины осталось свободной земли. По ее словам, данные государственного кадастра свидетельствуют, что свободной земли практически не осталось.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозназначения, а также отменить мораторий на продажу земли. Также он добавил, что принять закон о рынке земель нужно до декабря.

Последние 14 лет на Украине действует моратрий на продажу сельхозземель. МВФ ожидает, что Киев займется земельной реформой, которую власти затягивают несколько лет. В парламенте предыдущего созыва единства по данному вопросу не было: ряд фракций считают, что крупные иностранные корпорации скупят украинские земли по низким ценам.

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Автор: Олег Королев
#украина #савченко

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