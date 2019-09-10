Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

 Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

 Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт
«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

 Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

 Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт
1:14   10 Сентября 2019
Россия

Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Две видеозаписи с нарушениями на выборах в Петербурге оказались сняты в других городах.

Ранее в интернете появилось фейковое видео с «вбросом» бюллетеней в избирательную урну на петербургском участке №69. Агентство «Невские Новости» отмечает, что ролики были сняты на выборах российского президента 18 марта в минувшем году на 132 участке в Ленинградской области.

Также в интернете появилось еще одно фейковое видео вброса, якобы произошедшее на избирательном участке №1047 в Петербурге. Член  избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подтвердил, что данный ролик был снят еще в 2016 году, в Нижнем Новгороде.

В провокациях на выборах в Петербурге активно участвовали депутаты ЗакСа города Максим Резник и Борис Вишневский, активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански, бывший руководитель признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и Ольга Гусева - глава петербургского штаба ФБК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#вбросы #выборы в петербурге

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...