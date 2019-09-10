Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Две видеозаписи с нарушениями на выборах в Петербурге оказались сняты в других городах.

Ранее в интернете появилось фейковое видео с «вбросом» бюллетеней в избирательную урну на петербургском участке №69. Агентство «Невские Новости» отмечает, что ролики были сняты на выборах российского президента 18 марта в минувшем году на 132 участке в Ленинградской области.

Также в интернете появилось еще одно фейковое видео вброса, якобы произошедшее на избирательном участке №1047 в Петербурге. Член избиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин подтвердил, что данный ролик был снят еще в 2016 году, в Нижнем Новгороде.

В провокациях на выборах в Петербурге активно участвовали депутаты ЗакСа города Максим Резник и Борис Вишневский, активист «Красивого Петербурга» Красимир Врански, бывший руководитель признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и Ольга Гусева - глава петербургского штаба ФБК.