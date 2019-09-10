«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

Писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков объяснил провалы всех проектов блогера Алексея Навального, включая «Умное голосование».

Согласно предварительным данным Общественного штаба «Умное голосование» Навального в Москве не дало ожидаемого «оппозиционером» результата, в МГД прошла лишь треть кандидатов, за которых призывал голосовать скандальный блогер, причем большинство из них не связывает с ним свой успех и не считает «Умное голосование» эффективным.

Пучков не смог припомнить ни одного успешного проекта Навального за все годы, что его имя на слуху.

«Успешно у него только одно — что он в тюрьму никак не может сесть», — сыронизировал «Гоблин».

По его мнению, «Умное голосование» в реальности вовсе не умное, а, напротив, предназначено для безмозглых людей, которые проголосуют за того, за кого им скажут.

«Слава богу, их гораздо меньше, чем хотелось бы Навальному», — отметил Пучков.

С помощью «Умного голосования» Навальный хотел сблизиться с другими оппозиционными политическими силами, но все приличные люди давно уже открестились от этой токсичной личности, не раз себя скомпрометировавшей, например, «Яблоко» и ЛДПР. Однако в это же самое время КПРФ повела себя странно, согласившись участвовать в проекте Навального. Кандидатов от этой партии оказалось 35 из 45 человек, попавших в список «Умного голосования».

Пучков уверен, что все они давно перестали быть настоящими коммунистами, как те, при которых он родился.

«Это бросилось в глаза еще на Болотной, когда с одной стороны построились коммунисты, с другой — нацисты, а рядом — гомосексуалисты. <...> Для меня очень странно, когда коммунисты объединяются с нацистами. Точно так же, как и коммунисты, объединяющиеся с Навальным. Это тогда вовсе не коммунисты», — подчеркнул Пучков.

Сегодня Навальному остается только утверждать, что «Умное голосование» сработало, и благодарить за это своих сторонников.