Ночь после единого дня голосования в Петербурге стала временем, когда наблюдатели от «оппозиции» и сторонники системы «Умного голосования» Алексея Навального подавали жалобы. «Оппозиционеры» обвинили членов УИК в неправильной работе при подсчете голосов.

Наблюдатели от «оппозиции» посчитали, что члены избиркомов намерено затягивали время подсчета голосов, чтобы утомить наблюдателей, и, когда те устанут, подтасовать голоса в пользу «нужных» кандидатов.

Несмотря на это, выборы в Северной тсолице прошли спокойное, серьезных нарушений зафиксировано не было. Сотрудники участковых комиссий были полностью готовы - это то, чего «оппозиция» не совсем ожидала.

После того, как в 20:00 участки закрылись, комиссии на местах приступили к подстчету голосов. Было принято решение сначала подвести итоги губернаторских выборов, поскольку они более значимы.

Глава «ФБК» и системы «Умные выборы» Алексей Навальный, находясь в Москве, настаивал, что УИКи Петербурга специально тянут время, и попросил сторонников не сдаваться - видимо, подразумевая атаку представителей избиркомов жалобами.

«Политэксперт» отмечает, что сначала жалобы на нарушения касались специфики взаимодействия с наблюдателями, якобы медленной работы и нарушения «принципа непрерывности подсчета», но затем обвинения приобрели более серьезный характер.

Так, обвинения в адрес УИКов касались незаконных методов украсть голоса «демократической общественности» и провокациях против кандидатов. В качестве методов назывались следующие: где-то якобы пытались похитить пачку, куда-то прибыл ОМОН. Глава штаба Навального по выборам муниципальных депутатов в Петербурге Александр Шуршев заявил, что его якобы облили зеленкой возле территориальной избирательной комиссии №1.

Издание отмечает, что на самом деле всерьез говорить об «административном ресурсе» и «рисовках» в пользу провластных кандидатов, если, например, в одном из сложных окргов (МО «Екатерингофский») лидировала команда Шуршева, выдвинутая Навальным. На Острове Декабристов пять мест завоевала партия «Яблока».

Единый день голосования в Северной столице прошел без серьезных нарушений. В ходе выборов многократно фиксировались сведения о нарушениях процедуры голосования и о принуждении граждан к голосованию, однако все они были вброшены намеренно со стороны «оппозиции», оказались фейками и были опровергнуты.