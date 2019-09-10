Профессор СПбГУ заявил, что у «оппозиции» не было шансов на выборах в Петербурге

Политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра заявил «Политике сегодня», что у «оппозиции» изначально не было шансов на успех на выборах в Петербурге.

По предварительным итогам голосования, Беглов одержал победу на губернаторских выборах в Северной столице. По убеждению экспертов, это произошло благодаря его упорному труду. Стоит вспомнить его борьбу со снежными завалами зимой этого года, когда появилась фраза «лопата Беглова». На посту врио губернатора он устроил чиновникам настоящий разнос за некачественную уборку снега, раздал всем лопаты и подал личный пример, как нужно убирать снег.

Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального предпринимал попытки при помощи слов бороться с реальными делами Беглова. «Оппозиционеры» прибегнули к «Умному голосованию», чтобы поддержать на выборах конкурентов Беглова невзирая на их программы, достоинства и недостатки.

«Общий фон губернаторских выборов в Петербурге был таков, что ни по составу кандидатов, ни по составу аргументации проблематика радикализации протестных настроений шансов на прохождение не имела. Она и не прошла», — объяснил Гавра.

Петербургский избирком сообщил, что выборы прошли спокойно, без крупных нарушений, хотя «оппозиционеры» Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Борис Вишневский и Андрей Пивоваров пытались саботировать голосование путем вброса фейковых новостей о нарушениях.