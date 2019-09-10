Беглов показал энергию и вовлеченность в городские процессы, заявил Сергей Боярский

Депутат Госдумы VII созыва и сопредседатель ЦКСС сторонников партии «Единая Россия» Сергей Боярский в интервью изданию «Слово и Дело» прокомментировал победу само выдвиженца Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга.

По мнению Боярского, среди всех х выдвинувшихся на должность губернатора Александр Беглов был фаворитом изначально. Он отметил, что об этом многие знали, но не говорили в открытую. Политик при этом подчеркнул, что чистота и конкурентность во время самого единого дня голосования была обеспечена..

Боярский заявил, что Беглов обыграл всех кандидатов на профессиональном и жизненном опыте: он очень хорошо знает город, а с его фигурой отлично знакомы петербуржцы. Так, когда Беглов проработал врио, показало его энергию, вовлеченность в городские процессы, умение быстро переключаться со стратегического и федерального планирования, что выражалось в решении давних проблем во дворах и с новостроями.

Политик отметил, что жители города ждут, что город будет сохранять свою историческую ценность, а также продолжать свое глобальное развитие: будет развиваться метрополитен, расширяться бизнес, будут привлекаться иностранцы. Боярский подчеркнул, что это все очень важные вещи, которые «по кирпичику» будут увеличивать бюджет города, что позволит решать амбициозные задачи.

«Самое главное – это то, что Беглов из фигуры политической очень быстро и умело возвращается к фигуре „ губернатор для всех“», - заявил он.

Выборы губернатора прошли спокойно и в соответствии с законом. Некоторые нарушения были выявлены во время голосования за мундепов.