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0:12   10 Сентября 2019
Россия

Беглов заработал поддержку петербуржцев трудолюбием и любовью к Петербургу

Беглов заработал поддержку петербуржцев трудолюбием и любовью к Петербургу

Руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров рассказал изданию iReactor о причинах победы врио губернатора Александра Беглова на выборах главы Петербурга.

По итогам единого дня голосования в воскресенье, 8 сентября, победил врио градоначальника Александр Беглов, набрав 64,45 процента голосов избирателей.

Многие специалисты объясняют успех Беглова его трудолюбием, репутацией уверенного хозяйственника и ответственного управленца, привыкшего справляться с вызовами не в кресле, а на местах. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила по поводу итогов выборов в Петербурге, что предвидела победу Беглова.

«Я хорошо чувствую настроение города. Я очень много встречалась с людьми, с разными категориями и абсолютно была уверена, что Александр Дмитриевич Беглов победит в первом туре», — объяснила она.

По словам Матвиенко, Беглов упорно трудился и заслужил победу. Действительно, на посту врио губернатора он регулярно посещал различные районы города, беседовал с местными жителями и помогал им в решении насущных проблем, зачастую почти моментально. Именно это помогло Беглову заручиться поддержкой горожан.

Захаров уверен, что с Бегловым Петербург в надежных руках, потому что он ответственный управляющий, который искренне любит свой город и знает, что от него хотят жители. Беглов – единственный, кто дал избирателям четкую программу развития вместо популизма и критики со стороны его конкурентов.

«У Беглова действительно есть план действий и настоящая любовь к городу, к его истории. В этом кроется его секрет успеха», — резюмировал Захаров.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

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