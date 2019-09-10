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«Умное голосование» на деле предназначено для безмозглых — Пучков

 Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах

Два видеорлика о нарушениях на петербургских выборах сняли в других городах
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права из-за земельной реформы

 Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине
Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

Трамп готов содействовать переговорам РФ и Украины

 Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт
0:09   10 Сентября 2019
Россия

В ЗакСе объяснили успех Беглова на выборах его работой на благо Петербурга

В ЗакСе объяснили успех Беглова на выборах его работой на благо Петербурга

Зампред ЗакСа Петербурга Анатолий Дроздов не удивлен убедительной победой врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах 8 сентября. Петербуржцы доверили голос Беглову, потому что он является настоящим хозяйственником, который работает на благо города, не сомневается Дроздов.

«Совершенно логично, что жители Петербурга отдали предпочтение действующему губернатору. Александр Дмитриевич – сильный хозяйственник. Этот человек с Ленинграда и мы за него агитировали наших жителей», — заверил NewInform  Дроздов. 

Самовыдвиженец Беглов победил на выборах с 64,45% голосов. Второе место у эсера Надежды Тихоновой, в ее активе - 16,84% голосов,  Михаил Амосов от «Гражданской платформы» заручился поддержкой лишь 16,01% пришедших на избирательные участки. Явка на выборах, по последним данным Горизбиркома, превысила 30%.

Выборы губернатора Петербурга проходили на 1 944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленобласти и Псковской областях). Жалоб на нарушения на выборах было рекордно мало - всего шесть. Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков назвал губернаторские выборы в Петербурге близкими  к идеальным.

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Автор: Антон Долохов
#выборы #петербург #закс #беглов

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