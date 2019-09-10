В ЗакСе объяснили успех Беглова на выборах его работой на благо Петербурга

Зампред ЗакСа Петербурга Анатолий Дроздов не удивлен убедительной победой врио губернатора Петербурга Александра Беглова на выборах 8 сентября. Петербуржцы доверили голос Беглову, потому что он является настоящим хозяйственником, который работает на благо города, не сомневается Дроздов.

«Совершенно логично, что жители Петербурга отдали предпочтение действующему губернатору. Александр Дмитриевич – сильный хозяйственник. Этот человек с Ленинграда и мы за него агитировали наших жителей», — заверил NewInform Дроздов.

Самовыдвиженец Беглов победил на выборах с 64,45% голосов. Второе место у эсера Надежды Тихоновой, в ее активе - 16,84% голосов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» заручился поддержкой лишь 16,01% пришедших на избирательные участки. Явка на выборах, по последним данным Горизбиркома, превысила 30%.

Выборы губернатора Петербурга проходили на 1 944 участках, в том числе на экстерриториальных (в Ленобласти и Псковской областях). Жалоб на нарушения на выборах было рекордно мало - всего шесть. Член Совета по правам человека при президенте России, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков назвал губернаторские выборы в Петербурге близкими к идеальным.