Оппозиционные журналисты пытались разжечь конфликт в администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, пытаясь выгнать из помещения главу муниципального совета «Екатерингофский» Олега Смакотина, по предварительным данным, лидирующего в многомандатном округе, потому что он толкнул одного из сотрудников СМИ, пишет Федеральное агентство новостей.

Смакотин не отрицает, что толкнул журналиста. Он объяснил ФАН, что машинально среагировал на назойливое поведение представителей прессы, подносивших камеру слишком близко к его лицу. По словам Смакотина, конфликт удалось решить путем мирных переговоров, и он не держит зла на «наемных работников», пусть и ангажированных, «которым тоже не слишком нравится вся эта вакханалия».

В администрации Адмиралтейского района, где находится территориальный избирком, пересчитывают бюллетени по требованию члена комиссии с правом решающего голоса от «Яблока» Дубковой. Когда 8 сентября участок закрылся, она вместе с кандидатом Федором Горожанко, который согласно предварительной информации не прошел в число мундепов, энергично препятствовала подсчету бюллетеней. Один из кандидатов от «Единой России» Иван Бандурин, прошедший в мундепы, в результате поддержал инициативу пересчета, чтобы окончательно удостовериться, что все подсчитано верно.

Пересчет отложили на 20.00 понедельника, однако начать его вовремя не удалось из-за «вакханалии», которую начали представители «Яблока». Даже сотрудники штаба Алексея Навального были удивлены подобным поведением и сделали коллегам-либералам замечание. Пересчет смогли начать лишь в районе девяти вечера. Дубкова, которая сама инициировала пересчет 8 сентября, проверила несколько бюллетеней и далее положилась на председателя комиссии.