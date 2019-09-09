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 «Оппозиционер» Врански обманул нанятых им участников выборной карусели в Петербурге

«Оппозиционер» Врански обманул нанятых им участников выборной карусели в Петербурге
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23:26   9 Сентября 2019
Россия

«Оппозиционер» Врански обманул нанятых им участников выборной карусели в Петербурге

«Оппозиционер» Врански обманул нанятых им участников выборной карусели в Петербурге

«Оппозиционер» Красимир Врански, глава проекта «Красивый Петербург», пойман на попытке устроить избирательную карусель на выборах в Северной столице.

«Оппозиционеры» хотели заставить петербуржцев участвовать в своей противозаконной деятельности за вознаграждение в пять тысяч рублей, а именно отдавать голоса на разных избирательных участках по методике «избирательная карусель». Специально для координации действий в одном из мессенджеров завели чат.

Однако когда все предполагаемые участники собрались вместе, размер «гонорара» внезапно сжался до полутора тысяч, что, конечно же, не обрадовало оплаченных избирателей, и большинство с возмущением ушло. По сообщению издания Gazeta.SPb, некоторые из них решили назвать имя организатора, которым оказался Красимир Врански.

Напомним, что «оппозиция» с целью дискредитировать выборы в Петербурге распространила в сети несколько фейковых видео. Особенно отличились Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #общество #врански

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