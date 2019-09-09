Петербуржцы поздравляют в соцсетях Беглова с победой и надеются на перемены к лучшему

Большое спасибо за поддержку на выборах на странице «ВКонтакте» сказал избранный губернатор Петербурга Александр Беглов петербуржцам.

«На выборах победили мы все и победила наша программа развития Петербурга. То, что удалось сделать за 10 месяцев – лишь начало и задел на будущее, — написал он. — Предстоит еще многое, наш город должен стать комфортным, социальным, умным и открытым».

Петербуржцы ответили градоначальнику поздравлениями.

«Надеемся и верим Вам!» - написала Галочка Гала.

«Мои поздравления! Вы - лучший губернатор,что когда-либо был в этом городе. Спасибо Вам!», - поблагодарила Мария Орлова.

«Пусть принцип тесного взаимодействия и открытости к жителям нашего любимого города сохранится, - пожелал Артем Малахов. - В случае сложностей мы все поможем! Будем едины и ответственны, в первую очередь ради себя, ради улучшения своей жизни!»

«Верим, надеемся! Вытащите нас из провинциальности», - верит Константин Иванов.

На выборах 8 сентября врио губернатора Александр Беглов заручился поддержкой 64,45% голосами петербуржцев, пришедших на избирательные участки. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с результатом 16,84% голосов. На третьем - Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,01%. Явка на выборах превысила 30,06%.