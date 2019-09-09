Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Инцидент, как сообщила в Twitter полиция Роттердама, произошел вечером в понедельник, 9 сентября.

Bij een schietincident op de #heimerstein in #Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurt is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019

Также стражи порядка отмечают, что в результате стрельбы могут быть жертвы. Другие подробности случившегося в настоящее время уточняются.