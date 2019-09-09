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 Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт
21:35   9 Сентября 2019
Весь мир

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт

Неизвестный открыл стрельбу в городе Дордрехт на юго-западе Нидерландов. Инцидент, как сообщила в Twitter полиция Роттердама, произошел вечером в понедельник, 9 сентября. 

Также стражи порядка отмечают, что в результате стрельбы могут быть жертвы. Другие подробности случившегося в настоящее время уточняются. 

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Автор: Алла Ларионова
#стрельба #чп #нидерланды

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