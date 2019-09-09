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Неизвестный открыл стрельбу в голландском городе Дордрехт
21:46   9 Сентября 2019
Россия

Беглов выразил благодарность петербуржцам за поддержку на выборах

Беглов выразил благодарность петербуржцам за поддержку на выборах

Победивший на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге Александр Беглов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поблагодарил петербуржцев за поддержку.

Он отметил, что на выборах победила программа развития Петербурга. Все, чего смогли достичь за 10 месяцев – лишь начало и задел на будущее, предстоит сделать еще многое, чтобы Петербург стал комфортным, социальным, умным и открытым.

«Я люблю Петербург и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие», — заявил Беглов.

Напомним, что согласно информации ГИК, врио главы Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах губернатора с 64,45 процента голосов по итогам обработки 100 процентов протоколов, кроме данных цифровых участков. Надежда Тихонова от «Справедливой России» набрала 16,84 процента, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» — 16,01 процента,

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #петербург #беглов

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