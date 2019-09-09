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21:27   9 Сентября 2019
Россия

Законопроект сохранения надбавки к пенсии ветеранам села при переезде внесли в ГД

Законопроект сохранения надбавки к пенсии ветеранам села при переезде внесли в ГД

Заксобрание Алтайского края внесло в Госдуму РФ проект закона, который предусматривает сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии ветеранов-аграриев, переехавших в город. Текст документа в понедельник, 9 сентября, появился в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ.

Сейчас в России, согласно закону, пенсионеры со стажем работы в сельском хозяйстве не менее трех десятков лет получают надбавку к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. Она составляет 25% от суммы пенсии, однако начисляется лишь в период проживания в селе.

Авторы инициативы считают, что такая норма является социально несправедливой, так как переезд, обычно, обусловлен объективными причинами, которые возникают в связи с преклонным возрастом, тяжелым состоянием здоровья и необходимостью получения ухода со стороны родственников.

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Автор: Алла Ларионова
#госдума #пенсия #надбавка

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