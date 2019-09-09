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Первая подлодка «Белгород» поступит во флот в сентябре 2020 года

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22:16   9 Сентября 2019
Россия

Первая подлодка «Белгород» поступит во флот в сентябре 2020 года

Первая подлодка «Белгород» поступит во флот в сентябре 2020 года

Атомная подлодка специального назначения «Белгород», первый носитель аппаратов «Посейдон», в июне 2020 года пройдет испытания в море и в сентябре поступит во флот, рассказал прессе глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Испытания корабля уже начались, сейчас идут достройка и швартовные испытания подлодки. Также разработан утвержденный министерством обороны график работ, эти работы идут в строгом соответствии с графиком по всем этапам», — сообщил он.

Будниченко отметил, что выход подлодки в море намечен на 15 июня 2020 года.

Атомная субмарина «Белгород» была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, 20 лет спустя, 20 декабря 2012-го года, подлодку перезаложили по проекту 09852, и 23 апреля 2019 года она наконец была спущена на воду. Технические характеристики «Белгорода» находятся под грифом «секретно» и до сих пор неизвестны. В ноябре 2018 года в Министерстве обороны РФ рассказали, что начали формировать экипаж судна.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #севмаш #подлодка белгород

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