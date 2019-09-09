Российский флот в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Военно-морской флот Российской Федерации до конца текущего года получит одну атомную подводную лодку, а в 2020 году — сразу четыре. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

«Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом», — заявил он представителям СМИ.

Заместитель главы Минобороны РФ Алексей Криворучко отметил, что в 2020 году «Севмаш» должен передать флоту атомную подлодку специального назначения «Белгород», а также стратегическую субмарину проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».

В июне этого года Будниченко заметил, что до начала 2020 года флоту будет передана головная подлодка проекта 955А «Князь Владимир».