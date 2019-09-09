Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российский флот в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Российский флот в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

 МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак

МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак
Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине

 Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США
Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

 Выборы президента Туниса важны для решения накопившихся в стране проблем

Выборы президента Туниса важны для решения накопившихся в стране проблем
Российский флот в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

Российский флот в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

 МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак

МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак
Колонна боевой техники взровалась на Украине

Колонна боевой техники взровалась на Украине

 Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США

Судьба Донбасса решится после президентских выборов в США
Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

 Выборы президента Туниса важны для решения накопившихся в стране проблем

Выборы президента Туниса важны для решения накопившихся в стране проблем
20:20   9 Сентября 2019
Россия

МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак

МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак

Визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак запланирован на следующий месяц. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, слова которого приводит РИА.

«На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова», — отметил Богданов в ходе выступления на торжественном приеме в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Багдадом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#ирак #лавров #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...