МИД сообщил о скором визите Лаврова в Ирак

Визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Ирак запланирован на следующий месяц. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов, слова которого приводит РИА.

«На октябрь запланирован визит в Ирак главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова», — отметил Богданов в ходе выступления на торжественном приеме в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Багдадом.