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Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

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20:06   9 Сентября 2019
Весь мир

Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

Автомобильный завод под Дамаском заработал после войны

Автомобильный завод в промышленном городе Адра к северо-востоку от Дамаска полностью вернулся к работе в довоенных объемах. Спецкор ФАН в Сирии посетил предприятие и поделился материалом о том, как налаживается жизнь в арабской республике.

Сотрудники завода SIAMCO в основном работают над сборкой минивэнов. Один из руководителей компании рассказал журналисту ФАН, что завод способен удовлетворить потребности любого, кто захочет купить такое авто. Директор  SIAMCO отметил, что маркетинговый отдел регулярно отслеживает потребности покупателей.

Каждый изготовленный автомобиль проходит тщательную проверку на специальном полигоне. В день завод собирает около 40 автомобилей.

Ранее здесь пролегала линия фронта, которая серьезно осложняла работу предприятия. Боевики сохраняли анклав в Восточной Гуте почти с самого начала войны. Исламистов зачистили весной 2018 года в ходе совместной операции Сирийской арабской армией (САА) под прикрытием ВКС РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #дамаск #завод

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