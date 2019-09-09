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20:05   9 Сентября 2019
Россия

Крестный ход изменит маршруты троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

Крестный ход изменит маршруты троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

В четверг, 12 сентября, в центре Санкт-Петербурга временно заблокируют движение ряда троллейбусных маршрутов. Об этом в понедельник сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».

Дело в том, что в этот день в центре Северной столицы пройдет Крестный ход, приуроченный ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Дню Ништадтского мира. Верующие пройдут по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского. 

Изменения в движении будут на следующих маршрутах:

Крестный ход по Невскому изменит трассы троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

Крестный ход по Невскому изменит трассы троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

Крестный ход по Невскому изменит трассы троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #крестный ход

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