Крестный ход по Невскому изменит трассы троллейбусов в центре Петербурга 12 сентября

В четверг, 12 сентября, в центре Санкт-Петербурга временно заблокируют движение ряда троллейбусных маршрутов. Об этом в понедельник сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».

Дело в том, что в этот день в центре Северной столицы пройдет Крестный ход, приуроченный ко Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Дню Ништадтского мира. Верующие пройдут по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского.

Изменения в движении будут на следующих маршрутах: